HABER

Gürcistan'da NATO Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Gürcistan Dışişleri Bakanlığınca başkent Tiflis'te resepsiyon düzenlendi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da bu yıl 11'incisi düzenlenen NATO Haftası etkinlikleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Tiflis'te resepsiyon verildi.

Tiflis Belediyesi Meclis binasında gerçekleşen resepsiyona, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Cumhrubaşkanı Margvelaşvili, ülkesinin NATO üyesi olmasının jeopolitik ve güvenlik açısından önemli olduğunu ifade etti. "Ülkenin NATO ile entegrasyonu Gürcü halkının net bir seçimidir." diyen Margvelaşvili, Gürcistan'ın dış politikasının da bu yönde olduğunu kaydetti.

Bakan Janelidze de NATO Haftası'nın amacının Gürcü toplumuna NATO hakkında daha çok bilgi vermek olduğunu ifade etti.

"Gürcistan vatandaşlarının büyük kısmı ülkenin NATO ile entegrasyonu sürecini destekliyor" ifadesini kullanan Janelidze, ülkesinin NATO üyeliğine daha da yaklaştığını söyledi.

Janelidze, "NATO üyesi ülkeler, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarına uyumluluk konusunda ülkenin demokratik gelişimi açısından ciddi mesafe kaydettiğini onaylıyor." dedi.

İYİ Parti'ye bomba transfer!İYİ Parti'ye bomba transfer!
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da NATO Haftası başladı

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.