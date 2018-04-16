Gürcistan'da NATO Haftası

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da bu yıl 11'incisi düzenlenen NATO Haftası etkinlikleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Tiflis'te resepsiyon verildi.

Tiflis Belediyesi Meclis binasında gerçekleşen resepsiyona, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Cumhrubaşkanı Margvelaşvili, ülkesinin NATO üyesi olmasının jeopolitik ve güvenlik açısından önemli olduğunu ifade etti. "Ülkenin NATO ile entegrasyonu Gürcü halkının net bir seçimidir." diyen Margvelaşvili, Gürcistan'ın dış politikasının da bu yönde olduğunu kaydetti.

Bakan Janelidze de NATO Haftası'nın amacının Gürcü toplumuna NATO hakkında daha çok bilgi vermek olduğunu ifade etti.

"Gürcistan vatandaşlarının büyük kısmı ülkenin NATO ile entegrasyonu sürecini destekliyor" ifadesini kullanan Janelidze, ülkesinin NATO üyeliğine daha da yaklaştığını söyledi.

Janelidze, "NATO üyesi ülkeler, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarına uyumluluk konusunda ülkenin demokratik gelişimi açısından ciddi mesafe kaydettiğini onaylıyor." dedi.