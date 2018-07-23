Gürcistan'da Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı'na doğru

TİFLİS (AA) - Gürcistan, 1-15 Ağustos'ta 4'üncüsü düzenlenecek Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı'na ev sahipliği yapacak.
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, tatbikatla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada tatbikatın Gürcü ordusunun NATO standartlarına yakınlaşmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
Tatbikatın ülkesinde düzenlenmesinin, ortakların Gürcistan'a duyduğu güvenin göstergesi olduğuna işaret eden İzoria, "Bu tatbikat, bölgede barışın ve istikrarın güçlendirilmesine hizmet ediyor." dedi.
Tatbikatı yönetecek Gürcistan Kara Kuvvetleri Doğu Komutanı Tuğgeneral Shavlego Tabatadze de bu yıl katılan ülke sayısının arttığını kaydederek, tatbikatta 13 ülkeden 3 bin askerin yer alacağını söyledi.
Tabatadze, tatbikata Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katılacağını belirtti.
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