Gürcistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Tiflis'in tarihi merkezinde bulunan camideki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı.

Aliyev, namazından ardından, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve birbirlerine destek olmaya çağırdı.

Öte yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

- Birlik ve Beraberlik çağrısı

Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Tiflis'te de bayramın kutlandığını belirtti. Tüm Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Aliyev, Allah'tan akan kanları durdurmasını ve bütün Müslümanların bir arada kardeşçe yaşamayı nasip etmesini diledi.

