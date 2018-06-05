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Gürcistan'da "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan İşbirliği" Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Gürcistan'da "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan İşbirliği" Konferansı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü İşbirliğinin Küresel ve Bölgesel Belirleyici Faktörleri" konulu konferans düzenlendi.

Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Gürcistan Strateji ve Uluslararası İlişkileri Araştırma Fonu ve Azerbaycan'daki SAM tarafından Tiflis'te bir otelde düzenlendi.

Konferansa, Gürcistan Cumhurbaşkanı Uluslararası Sekreteri Tengiz Pkhaladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Gürcü ve Azerbaycanlı siyasetçiler ve uzmanlar katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Pkhaladze, "Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın liderleri, 25 yıl önce güçlü iş birliği temellerini attı." ifadelerini kullandı.

Konferansın üç ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirten Pkhaladze, güçlü bölgesel ve küresel iş birliği örneğini gösteren bu üç ülkenin kaderlerinin birçok alanda birbirine bağlı olduğunu savundu.

Pkhaladze, "Azerbaycan'ın geleceği Gürcistan'ın geleceğidir, Azerbaycan ile Gürcistan'ın geleceği Türkiye'nin de geleceğidir." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yazgan ise üç ülke arasındaki ortak projelerin bölgesel kalkınma ve gelişme için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bir soru üzerine Yazgan, demokratik ülkelerde ordunun siyasetin dışında olması gerektiğini belirterek, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine işaret etti.

Darbecilere, AB ülkeleri tarafından mülteci statüsü verildiğine dikkat çeken Yazgan, söz konusu ülkelerin darbecilere sahip çıktığını ifade etti.

Büyükelçi Yazgan, bölgede terör tehditleri ve işgaller artarken, özgürlükleri korumanın daha da zorlaştığına dikkati çekti.

Tanrısever de üç ülke arasında güçlü iş birliği bulunduğunu belirterek, "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında halihazırda çok güçlü bir iş birliği söz konusu. Gerek enerji boru hatları konusunda, gerek ulaştırma projeleri konusunda bu üç ülke arasında çok ciddi altyapı kuruldu." dedi.

Üç ülke arasındaki projelerin daha da ileri noktalara götürülüp mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tanrısever, "Bu konferans çerçevesinde vurguladığımız şey bölgesel güvenlik konusunda Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın ortak hareket etmesinin çok faydalı olacağı, bu üç ülkenin kendi ulusal, milli menfaatleri böyle bir iş birliğini gerekli kılıyor." şeklinde konuştu.

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