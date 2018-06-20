Gürcistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

KUTAİSİ (AA) - Gürcistan Parlamentosu, Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin kurduğu hükümete güvenoyu verdi.
Eski Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'nin bir hafta önce görevinden istifa etmesinin ardından kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı. 150 sandalyeli Gürcistan Parlamentosu'ndaki olağanüstü oturuma 105 milletvekili katıldı. Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden 99 milletvekilinin oyuyla hükümet güvenoyu aldı.
Oylamaya katılan muhalefetteki "Avrupalı Gürcistan" partisinden 6 milletvekili ise hayır oyu kullandı.
- Yeni hükümet kabinesinde 1 ay içinde değişiklikler öngörülüyor
Öte yandan eski Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin istifasının ardından iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi tarafından aday gösterilerek başbakan olan, eski Maliye Bakanı Mamuka Bakhtadze, 1 ay içinde yeni hükümetin kabinesinde değişiklik yapılacağını söyledi.
Hükümeti güvenoyu almadan önce açıklama yapan Baktadze, mevcut bakanlar ile güvenoyu alınacağını ancak yaklaşık 1 ay içinde bakanlıkların sayısını 14'ten 11'e indireceğini ve bazı bakanların değişeceğini kaydetti.
Gürcistan anayasasına göre Bakhtadze'nin kabinede yaptığı değişiklikten sonra bir kez daha parlamentodan güvenoyu alması gerekecek.
Bu arada yeni hükümette, eski Başbakan Kvirikaşvili'nin kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mikheil Janelidze'nin yerine eski yardımcısı Davit Zalkaniani Dışişleri Bakanı oldu.
Muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" ve "Vatanseverler İttifakı" muhalefet partileri oylamaya katılmadı.
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