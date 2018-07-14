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Gürcistan'da yeni kabine güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:54 | Son Güncelleme

Gürcistan'da yeni kabine güvenoyu aldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da parlamento yeni hükümete ikinci kez güvenoyu verdi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yönettiği, 113 vekilin katıldığı oylamada, iktidardaki Gürcü Hayali partisinden 101 milletvekilinin oyuyla hükümet güvenoyu almayı başardı.

Muhalefetteki 12 milletvekili ise hayır oyu kullandı.

Eski Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'nin 13 Haziran'da görevinden istifa etmesi ardından kısa süre içinde yeni Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin kabinesi 20 Haziran'da parlamentodan güvenoyu almıştı.

Güvenoyu almadan önce açıklama yapan Bakhtadze, mevcut bakanlar ile güvenoyu alınacağını ancak yaklaşık bir ay içinde bakanlıkların sayısının 14'ten 11'e indirileceğini kaydetmişti.

Gürcistan anayasasına göre Bakhtadze'nin kabinede yaptığı değişiklikten sonra bir kez daha parlamentodan güvenoyu alması gerekiyordu. Hükümet böylece son bir ayda ikinci kez güvenoyu almış oldu.

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