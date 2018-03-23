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Gürcistan'da yolcu otobüsünde 36 kilogram kaçak altın ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Gürcistan'da yolcu otobüsünde 36 kilogram kaçak altın ele geçirildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan ve Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcü tarafında durdurulan bir yolcu otobüsünde 36 kilogram altın ve 4 kilogram kaçak gümüş ele geçirildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a geçen bir yolcu otobüsünde 36 kilogram altın ve 4 kilogram kaçak gümüş ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlığa bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, kaçak altın ve gümüşü Gürcistan'a sokmaya çalışan bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kaçak eşyaların toplam değerinin yaklaşık 825 bin dolar (2 milyon Gürcü Larisi) olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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