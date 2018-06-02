Gürcistan'daki cinayet davasındaki tahliye kararına protestolar sürüyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, geçen yıl yaşanan bir kavga sırasında 2 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 2 zanlıdan birisinin mahkemece salıverilmesinin ardından binlerce kişi tarafından başlatılan protestolar 2 gündür devam ediyor.

Tiflis'te yaklaşık 6 ay önce öğrenciler Davit Salaridze ve Levan Dadunaşvili'nin bir kavga sırasında öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma sürecine güvenmediğini ifade eden Salaridze'nin babası Zaza Salaridze ve ona destek veren çok sayıda kişinin başlattığı protesto gösterileri, parlamento binası karşısında sürüyor.

Gece saatlerinde düzenlenen protestoda bir konuşma yapan Salaridze ve onu destekleyenler, asıl katillerin serbest olduğunu, onların hükümet çevrelerine yakın olduğunu ve hükümetin onları koruduğunu savunarak, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ile tüm kabine üyelerinin istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Sloganı "Beni Öldürme" olan protesto gösterisinde sahneye çıkan konuşmacılar, adaletin yerine getirilmesini, asıl katillerin tutuklanmasını ama aynı zamanda hükümetin de istifa etmesi gerektiğini savundu.