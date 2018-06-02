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Gürcistan'daki cinayet davasındaki tahliye kararına protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 01:34 | Son Güncelleme

Başkent Tiflis'te çok sayıda vatandaşın başlattığı protesto 2'nci gününde devam etti - Protestocular, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile tüm kabine üyelerinin istifa etmesini istiyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, geçen yıl yaşanan bir kavga sırasında 2 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 2 zanlıdan birisinin mahkemece salıverilmesinin ardından binlerce kişi tarafından başlatılan protestolar 2 gündür devam ediyor.

Tiflis'te yaklaşık 6 ay önce öğrenciler Davit Salaridze ve Levan Dadunaşvili'nin bir kavga sırasında öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma sürecine güvenmediğini ifade eden Salaridze'nin babası Zaza Salaridze ve ona destek veren çok sayıda kişinin başlattığı protesto gösterileri, parlamento binası karşısında sürüyor.

Gece saatlerinde düzenlenen protestoda bir konuşma yapan Salaridze ve onu destekleyenler, asıl katillerin serbest olduğunu, onların hükümet çevrelerine yakın olduğunu ve hükümetin onları koruduğunu savunarak, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ile tüm kabine üyelerinin istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Sloganı "Beni Öldürme" olan protesto gösterisinde sahneye çıkan konuşmacılar, adaletin yerine getirilmesini, asıl katillerin tutuklanmasını ama aynı zamanda hükümetin de istifa etmesi gerektiğini savundu.

- Başsavcı istifa etmişti

Öldürülen öğrenci Davit Salaridze'nin babası Zaza Salaridze'nin dün yaptığı çağrısıyla başsavcılık binası önünde toplanan vatandaşlar, Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze'ye istifa etmesi çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Şotadze de görevinden istifa etmişti.

Konu hakkında açıklama yapan Başbakan Kvirikaşvili, 2 öğrencinin cinayet davasındaki soruşturmanın artık İçişleri Bakanlığının kontrolünde süreceğini bildirmişti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze ise cinayetin soruşturulması için parlamentoda bir soruşturma komisyonu oluşturacaklarını bildirdi.

Protesto gösterisine gece yarısından itibaren bugün akşam saatlerine kadar ara verildi. Bir kısım protestocu parlamento karşısında kurulan çadılarda kalmayı sürdürüyor.

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Gürcistan parlamento binası Protestolar devam ediyor Tiflis

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