Gürcistan'daki cinayet davasındaki tahliye kararına protestolar sürüyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, geçen yıl yaşanan bir kavga sırasında 2 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 2 zanlıdan birinin mahkemece salıverilmesinin ardından düzenlenen protestolar yeniden başladı.

Yaklaşık 6 ay önce Tiflis'in 51. Okul'un öğrencileri Davit Salaridze ve Levan Dadunaşvili'nin bir kavga sırasında öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma sürecine güvenmediğini ifade eden Salaridze'nin babası Zaza Salaridze'nin 31 Mayıs'ta başlattığı protestolar bir haftalık aranın ardından devam ediyor.

Tiflis'teki parlamento binası karşısında çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen "Beni Öldürme" protestosunda konuşan Salaridze, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia ve Adalet Bakanı Tea Tsulukiani'yi cinayet soruşturmasını doğru yönlendirmemekle suçlayarak, istifa etmeleri çağrısında bulundu.

Protestoya katılanlar, başkentteki Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatmak amacıyla 3 ayrı noktada çadır kurdu.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Salaridze'yi geçen hafta Başbakanlıkta kabul etmiş ve olayla ilgili sürecin bizzat İçişleri Bakanlığınca yürütüleceğini söylemişti.