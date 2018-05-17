HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine liderlik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine liderlik eğitimi

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle kurulan Gürcistan Strateji Analiz Merkezi (GSAC) tarafından uygulanan "Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Eğitim Projesi" kapsamında 34 Gürcü kamu personeline sertifikaları verildi.

GSAC'ın bahçesinde, yeni nesil lider yetiştirilmesi amacıyla yürütülen projenin beşinci mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Gürcü yetkililer, verilen destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı açıklamada, benzer ortak eğitim programların Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda doğrudan iletişim kurulmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

TİKA Tiflis Koordinatörü Şanlı da kurumun Gürcistan'da eğitime destek vermeye devam edeceğini belirterek, "İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu iş birliğimizi devam ettireceğiz. Bu programın Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin artmasına sebep olacağına inanıyoruz." dedi.

Törende, 34 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

TİKA'nın desteği ile Gürcistan'da 2013 yılında "Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderlik Eğitim Projesi" hayata geçirilmişti.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldıOyuncu Barış Atay serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Genç Kamu Görevlilerine Eğitim desteği liderlik eğitimi tika

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çuvalların içinde dere yatağında bulundu, hemen ekiplere teslim edildi

Çuvalların içinde dere yatağında bulundu, hemen ekiplere teslim edildi

Başbakan Yıldırım vatandaşın evinde iftar yaptı

Başbakan Yıldırım vatandaşın evinde iftar yaptı

Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Türkiye'den iftar manzaraları

Türkiye'den iftar manzaraları

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.