Gürcistan'daki genç kamu görevlilerine liderlik eğitimi

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle kurulan Gürcistan Strateji Analiz Merkezi (GSAC) tarafından uygulanan "Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Eğitim Projesi" kapsamında 34 Gürcü kamu personeline sertifikaları verildi.

GSAC'ın bahçesinde, yeni nesil lider yetiştirilmesi amacıyla yürütülen projenin beşinci mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Gürcü yetkililer, verilen destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı açıklamada, benzer ortak eğitim programların Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda doğrudan iletişim kurulmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

TİKA Tiflis Koordinatörü Şanlı da kurumun Gürcistan'da eğitime destek vermeye devam edeceğini belirterek, "İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu iş birliğimizi devam ettireceğiz. Bu programın Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin artmasına sebep olacağına inanıyoruz." dedi.

Törende, 34 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

TİKA'nın desteği ile Gürcistan'da 2013 yılında "Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderlik Eğitim Projesi" hayata geçirilmişti.

