Gürcistan'daki maden kazası

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Tkbiluli kentindeki Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün meydana kazada ölen madenciler için bir günlük yas ilan edildiği ve ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık binası, Parlamento binası, bakanlıklar ve resmi kurumlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 6 madenci yaşamını yitirmiş, 3 madenci ağır yaralanmıştı.