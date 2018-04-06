HABER

Gürcistan'daki maden kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Kömür ocağındaki kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Tkbiluli kentindeki Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün meydana kazada ölen madenciler için bir günlük yas ilan edildiği ve ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık binası, Parlamento binası, bakanlıklar ve resmi kurumlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 6 madenci yaşamını yitirmiş, 3 madenci ağır yaralanmıştı.

Gürcistan'daki maden kazası

- Kömür ocağındaki kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildi

1 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
2 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
3 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
4 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
5 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
6 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
7 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
8 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
9 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
10 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
11 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
12 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
13 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
14 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
15 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
16 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
17 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
18 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
19 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
20 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
21 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
22 / 22

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da ulusal yas günü ilan edildi

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.