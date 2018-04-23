Gürcistan'daki NATO PA Rose-Roth Semineri

Öte yandan seminerin ilk günün oturumları ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, NATO PA olarak her yıl 3 kez Rose-Roth semineri düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinde Tiflis hükümetine verdiği somut desteğini yineleyen Yazgan, "Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu net ve belli." dedi.

Büyükelçi Yazgan, Karadeniz'in bölge güvenliğinin artırılması için Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapıldığını kaydetti.

Baydar, Batum seminerinin ana başlıklarının, Karadeniz bölgesinin yeni jeostratejik önemi, Rusya'nın bu bölgedeki hakimiyetini artırma girişimleri, Gürcistan'ın NATO üyeliği süreci ve bölgesel güvenlik konuları olduğunu belirtti.

Baydar, "Burada biz Türkiye olarak Gürcistan'ın hem NATO üyeliğini hem de Avrupa Birliği'ne üye olma sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Gürcistan bizim için kardeş bir ülke. Kardeş ülke olmanın şartlarını yerine getirecek bir olgunluk ve davranış içerisinde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

NATO PA Türk Delegasyonu üyesi MHP İzmir milletvekili Oktay Vural da Batum'daki seminerin, Karadeniz güvenliğinin, Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin ve bölgenin enerji potansiyelin değerlendirilmesi açısından güzel bir platform olduğunu ifade etti.

NATO PA 97. Rose-Roth Semineri üç gün sürecek.