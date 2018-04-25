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Gürcistan'daki NATO PA Rose-Roth Semineri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar: - "Dağlık Karabağ meselesinin, bölgenin istikrarı önünde temel bir engel olduğunu ifade ettik" - NATO PA Türk Delegasyonu üyesi MHP İzmir Milletvekili Vural: - "Gerek bölgesel gerekse uluslararası düzen bakımından Türkiye oyun kurucu durumdadır"

BATUM (AA) - NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Dağlık Karabağ meselesinin, bölgenin istikrarı önünde temel bir engel olduğunu ifade ederek, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Gürcistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde Batum kentinde düzenlenen NATO PA 97. Rose-Roth Semineri sona erdi.

Seminere katılan NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ile NATO PA Türk Delegasyonu üyesi MHP İzmir milletvekili Oktay Vural, seminere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Batum'da 3 gün süren seminerde, bölgenin istikrarı için Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ sorunu hakkında konuştuklarını ifade eden Baydar, "Dağlık Karabağ meselesinin bölgenin istikrarı önünde temel bir engel olduğunu ifade ettik." dedi.

Seminerde, Minsk Grubu'nu barışçıl bir çözüm için önemli bir platform olarak değerlendirdiğini belirten Baydar, öte yandan, sorunun çözümü için olmazsa olmaz unsurun, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve çözümün, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları çerçevesinde olması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Vural ise, "Gerek Karadeniz gerekse Kafkasya dikkate alındığında Türkiye çok önemli bir pozisyona sahiptir. Gerek bölgesel gerekse uluslararası düzen bakımından Türkiye oyun kurucu durumdadır." dedi.

Kafkasya'nın, Türkiye ve Orta Asya'ya ulaşım bakımından da önemli olduğunu belirten Vural, "Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Avrupa-Asya arasında önemli bir bağlantıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin, Karadeniz ve Kafkasya'nın güvenliği ve ekonomik gelişmesi için önemli katkılar sunduğunu belirten Vural, "Bu bakımdan da bölgede ekonomik, siyasi ve askeri her konuda Türkiye aktif olarak proje geliştirmeli ve ilişkilerini güçlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit etmesi, Kırım'ın işgali, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin, aslında bu coğrafyada güvenlik kaygılarını arttırmakta ve barışı zedelemekte olduğunu kaydeden Vural, "Bu gelişmeler uluslararası güvenlik ve düzen açısından da önemli riskler içermektedir." şeklinde konuştu.

Vural, seminerde Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmasının Kafkasya'da barışı sağlamaya yönelik bir adım olacağını ifade ettiklerini söyledi.

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Gürcistan Metin Lütfi Baydar NATO NATO PA Rose-Roth Semineri Oktay Vural

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