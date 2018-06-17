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Gürcistan'daki seçmenler sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Türk vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Tiflis ve Batum'da oy vermeye başladı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Gürcistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum'daki başkonsoloslukta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Tiflis Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta ilk oyu kullanan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tiflis'te 920 seçmenimiz kayıtlı, 881 seçmen de Batum'da kayıtlı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapılarında da oy sandıkları kurulduğunu ve vatandaşların burada da oy kullanabileceklerini belirten Yazgan ayrıca seçmenlerin Sarp Sınır Kapısı'nda 24 saat oy verebileceğini söyledi.

Yazgan, Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğunda yerel saatle 21.00'e kadar oy verme işlemlerinin süreceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri

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