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Gürcistan'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 00:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Gürcistan'da, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı Çatayev'e yardım ettiği ileri sürülen bir kişi daha tutuklandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev ve ekibine yardım ettiği ileri sürülen bir Gürcü vatandaşı tutuklandı.

Tiflis Şehir Mahkemesinin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Gürcistan Güvenlik İdaresince 22 Ocak'ta düzenlenen bir operasyon sırasında gözaltına alınan Gürcistan vatandaşı Anatoli Berdzenişvili'nin teröre destek suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Anatoli Berdzenişvili'nin, Başkent Tiflis'te 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Çatayev ve ekibine yardım ettiği belirtildi.

Berdzenişvili'nin diğer şüphelilerle Türkiye'de bir araya geldiği, Çatayev ve beraberindekilere Türkiye-Gürcistan sınırını yasa dışı yollarla geçmelerinde yardım ettiği iddia ediliyor.

Çatayev'e yardım ettiği iddiasıyla bir diğer şüpheli Gürcistan vatandaşı Zurab İdoidze de 12 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, Tiflis'te geçen yıl düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

(AA)

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