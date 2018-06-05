Gürcistan'dan Esed rejimine Abhazya ve Güney Osetya notası

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığının, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde nota gönderdiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Dışişleri bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi notası Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlara 1 Haziran tarihinde iletildi." denildi.
"Esed rejiminin Rusya Federasyonu'nun baskısıyla ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını tanıdığı" kaydedilen açıklamada, "Bu, Rus askeri saldırganlığı, etnik temizliği ve Gürcistan'ın ayrılmaz bölgeleri olan Abhazya ve Güney Osetya'nın işgalinin doğrudan desteklemesidir." ifadelerine yer verildi.
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