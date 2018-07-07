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Gürcistan'dan NATO'ya üyelik çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili: - "Gürcistan NATO üyesi olunca NATO ile bölge daha da korunmuş olacak"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesinde, ülkesinin örgüte entegrasyonu sürecinin ilerlemesi için üye ülkelerden destek beklediklerini belirtti.

Margvelaşvili'nin başkanlığında başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Milli Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Savunma Bakanı Levan İzoria, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Davit Rakviaşvili, Güvenlik Dairesi Başkanı Vakhtang Gomelauri, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantı ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, toplantıda, 11-12 Temmuz'da Belçika'da düzenlenecek zirvenin hazırlık konularını değerlendirdiklerini ifade etti.

Brüksel'deki zirveye örgüt üyesi olmayan ülkelerin de katılacağını, bu ülkeler arasında Gürcistan'ın da olduğunu kaydeden Margvelaşvili, "NATO liderleri Gürcistan'ın güvenlik sorunlarını değerlendirecek. Bu benzeri görülmemiş bir başarıdır." diye konuştu.

NATO üyesi olmak için Gürcistan'ın etkili reformları hayata geçirdiğini dile getiren Margvelaşvili, ülkesinin NATO ile entegrasyonu sürecinin ilerlemesi için zirveden destek beklediklerini belirtti.

Gürcistan olarak NATO'nun üyeliğini talep ettiklerini ifade eden Margvelaşvili, "Gürcistan NATO üyesi olunca NATO ile bölge daha da korunmuş olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu süreci

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