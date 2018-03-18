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Gürcistan'dan, Rusya Devlet Başkanlığı seçimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: - "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, işgal edilmiş topraklarda 18 Mart 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için 33 seçim sandığı açmasını kınıyor. Bu, Gürcistan'ın toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'yı işgal etmenin açık bir örneği ve bu toprakların gerçekten ilhak etmesine doğru atılan bir adımdır"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri kapsamında, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'da, seçim sandıkları kurulmasını kınadı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abhazya ve Güney Osetya'da, Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri çerçevesinde yasa dışı şekilde seçim sandıkları kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, işgal edilmiş topraklarda 18 Mart 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için 33 seçim sandığı açmasını kınıyor. Bu, Gürcistan'ın toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'yı işgal etmenin açık bir örneği ve bu toprakları gerçekten ilhak etmesine doğru atılan bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Abhazya ve Güney Osetya'da Gürcülerin zorla yerlerinden edildiği ve yerine bölgedeki vatandaşlara Rus pasaportları dağıtıldığı savunulan açıklamada, ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'da seçim düzenlemekle Rusya'nın uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası ortaklardan, Rusya'nın bu yasa dışı faaliyetlerine tepki gösterilmesi istendi.

Gürcistan toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya, 1990'da Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. 2008'in ağustos ayında Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'nın ayrılıkçı güçleri Tiflis yönetimine karşı yeniden harekete geçti. Gürcü ordusunun bölgeye müdahalesi üzerine Rus ordusu, Gürcistan topraklarına girdi. Kısa süren ve her iki taraftan yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği çatışmada Gürcü birliklerini bölgenin dışına çıkaran Rus ordusu, Güney Osetya'nın idari sınırlarında askeri birliklerini konuşlandırdı. 2008'deki Güney Osetya savaşının ardından Rusya, Abhazya ve Güney Osetya'yı bağımsız devletler olarak tanıdı.

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