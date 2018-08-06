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Gürcistan'dan Rusya'ya NATO cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Uluslararası Danışmanı Tengiz Pkhaladze: - "Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu, bölgenin güvenliği, istikrarı ve sürdürebilir kalkınması için tek garantidir"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Uluslararası Danışmanı Tengiz Pkhaladze, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunun bölgenin güvenliği ve istikrarı için önemli olduğunu söyledi.

Pkhaladze yaptığı açıklamada, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'in, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesinin çatışmaya neden olacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Rusya'nın Gürcistan'ın NATO üyesi olmasını istemediğini belirten Pkhaladze, bu yüzden Rusya'nın, bu sürecin bir felakete yol açabileceğini göstermeye çalıştığını savundu.

Pkhaladze, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin bölgenin güvenliği için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Diyebiliriz ki Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu bölgenin güvenliği, istikrarı ve sürdürebilir kalkınması için tek garantidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Başbakanı Medvedev bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi, korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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Gürcistan'dan Rusya'ya tepki NATO Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev

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