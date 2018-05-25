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"Gürcistan'ın güçlü olması Türkiye'nin güvenliği açısından önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "Gürcistan, Türkiye ile sadece dostluk ilişkileri bulunan, tabi ki karşılıklı ekonomik çıkarlarını koruyan, ama Türkiye'nin de çıkarlarını hiç bir zaman tehlikeye atmayacak iyi bir komşumuz" - "(Güney Osetya Savaşı başladığında) Türk iş adamları, Türk yatırımcılar, Türk kurumları Gürcistan'dan hiçbir yere gitmedi, gitmez de. Çünkü bizim Türkiye'ye kaçmamız Gürcistan'ı daha güvenli hale getirmiyor, Gürcistan daha güvenli hale gelmezse o zaman bunun sonucu bize de yansıyor"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Gürcistan Türkiye ile sadece dostluk ilişkileri bulunan, tabi ki karşılıklı ekonomik çıkarlarını koruyan ama Türkiye'nin de çıkarlarını hiçbir zaman tehlikeye atmayacak iyi bir komşumuz." dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yarın Gürcistan'ın 100. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Türkiye-Gürcistan arasındaki dostane ilişkileriyle bugüne kadar gelen 25 yıllık diplomatik süreci, Tiflis ve Ankara'nın bölgesel ve küresel işbirliğini AA muhabirine değerlendirdi.

Yaklaşık 100 yıl önce hem Türkiye'nin hem Gürcistan'ın bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade eden Yazgan, "Gürcistan tarihi bizim tarihimizle çok bağlantılı, çünkü Türkiye'de Gürcü asıllı pek çok vatandaşımız var. Bu, bugün bizim Gürcistan'la aramızdaki dostluk köprülerinden de bir tanesi." diye konuştu.

Yazgan, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde büyük çalkantıların yaşandığı Kafkasya'da güçlü bir Gürcistan'ın kurulması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj verdiğini hatırlattı.

Modern Türkiye ve Gürcistan'ın, Azerbaycan'la birlikte artık bölgede güçlü bir işbirliği yaptığını, Bakü-Tiflis-Kars (BTK), Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC) ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi büyük projelere imza attığını hatırlatan Yazgan, bu noktada, Atatürk'ün Güçlü Gürcistan öngörüsünün Türkiye ve Gürcistan arasındaki 25 yıllık ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

- Türk-Gürcü ilişkileri hedef alınıyor

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine hep destek verdiğinin de altını çizen Yazgan, Türkiye geleneksel dış politikasının, komşulardaki istikrar ve barışı önemsediğini belirtti.

Yazgan, bazı odakların, Türk-Gürcü işbirliğinden rahatsız olduğunu ve bu ilişkileri bozmak için gerçek dışı ithamlarda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir kısım güçler maalesef Türkiye'de demokrasiyi, özgürlüğü, bağımsızlığı hedef alıyor ve FETÖ gibi terör örgütleri de bunları kışkırtıyor. Gürcistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri sabote etmek için bu tür iddiaları gündeme getiriyorlar. Ama bu bir gerçek ki Türkiye, Gürcistan'ın en güçsüz döneminde dahi toprak bütünlüğünü destekledi."

- "Türkiye'nin istikrarının Gürcistan'ın istikrarına doğrudan etkisi var"

Türkiye'nin güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen Gürcistan'a ihtiyacı olduğunu dile getiren Yazgan, "Gürcistan Türkiye ile sadece dostluk ilişkileri bulunan, tabi ki karşılıklı ekonomik çıkarlarını koruyan, ama Türkiye'nin de çıkarlarını hiçbir zaman tehlikeye atmayacak iyi bir komşumuz. Gürcistan'ın güçlü olması aslında Türkiye'nin güvenliği açısından da birinci derecede önemli." diye konuştu.

Yazgan, Gürcistan'ın da güçlü Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "İnanın burada karşılaştığım her yetkilinin, 15 Temmuz'u bana anlatırken onu bizzat yaşayan bizler kadar heyecanlandığını, üzüldüğünü hissediyoruz çünkü Türkiye'nin güvenliği ve istikrarının, Gürcistan'ın güvenliği ve istikrarına doğrudan etkisi var."

- "Türk iş adamları hiçbir yere gitmedi"

Türkiye'nin, komşu Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklemesine değinen Yazgan, "Türkiye NATO üyesi olarak güvenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına, egemenliğine önem verdiği komşusu Gürcistan'ın NATO'ya girme iradesini sonuna kadar destekliyor. NATO üyeliğini Gürcistan istediği için destekliyoruz." dedi.

Yazgan, Türkiye'nin Gürcistan'ın zor zamanlarında daima yanında olduğunu dile getirdi. Gürcistan ile Rusya arasında 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen savaş sırasında, Gürcistan'daki yabancı iş adamları, sermaye gruplarının korkup kaçtıklarını söyleyen Yazgan, "Türk iş adamları, Türk yatırımcıları, Türk kurumları Gürcistan'dan hiçbir yere gitmedi, gitmez de. Çünkü bizim Türkiye'ye kaçmamız Gürcistan'ı daha güvenli hale getirmiyor, Gürcistan daha güvenli hale gelmezse o zaman bunun sonucu bize de yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bir kere sözümüzü verdikten sonra, dostluk kurduktan sonra dostumuzu terk edip gitmeyiz, Gürcüler de öyle. 15 Temmuz sonrasında programını iptal etmeyerek Türkiye'ye gelen ilk heyet olarak Gürcistan Başbakanı (Giorgi) Kvirikaşvili'nin heyetiydi." ifadelerini kullanan Yazgan, bunun gerçek dostluğun bir örneği olduğunu söyledi.

- Güvenlik ve terörle mücadelede daha çok işbirliği

Yazgan, iki ülkenin bugüne kadar başarılı bir işbirliği sergilediğini ama teknoloji ve güvenlik konularında daha güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Artan uyuşturucu ticareti, DEAŞ, El-Kaide, FETÖ, PKK, DHKPC ve diğer terör örgütleriyle mücadele için iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, "Bu konularda işbirliğini başlattık, bunun daha da genişletilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Ceren Yazgan Gürcistan İkili ilişkiler Türkiye

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