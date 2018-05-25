"Gürcistan'ın güçlü olması Türkiye'nin güvenliği açısından önemli"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Gürcistan Türkiye ile sadece dostluk ilişkileri bulunan, tabi ki karşılıklı ekonomik çıkarlarını koruyan ama Türkiye'nin de çıkarlarını hiçbir zaman tehlikeye atmayacak iyi bir komşumuz." dedi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yarın Gürcistan'ın 100. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Türkiye-Gürcistan arasındaki dostane ilişkileriyle bugüne kadar gelen 25 yıllık diplomatik süreci, Tiflis ve Ankara'nın bölgesel ve küresel işbirliğini AA muhabirine değerlendirdi. Yaklaşık 100 yıl önce hem Türkiye'nin hem Gürcistan'ın bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade eden Yazgan, "Gürcistan tarihi bizim tarihimizle çok bağlantılı, çünkü Türkiye'de Gürcü asıllı pek çok vatandaşımız var. Bu, bugün bizim Gürcistan'la aramızdaki dostluk köprülerinden de bir tanesi." diye konuştu. Yazgan, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde büyük çalkantıların yaşandığı Kafkasya'da güçlü bir Gürcistan'ın kurulması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj verdiğini hatırlattı.

Modern Türkiye ve Gürcistan'ın, Azerbaycan'la birlikte artık bölgede güçlü bir işbirliği yaptığını, Bakü-Tiflis-Kars (BTK), Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC) ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi büyük projelere imza attığını hatırlatan Yazgan, bu noktada, Atatürk'ün Güçlü Gürcistan öngörüsünün Türkiye ve Gürcistan arasındaki 25 yıllık ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getirdi. - Türk-Gürcü ilişkileri hedef alınıyor Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine hep destek verdiğinin de altını çizen Yazgan, Türkiye geleneksel dış politikasının, komşulardaki istikrar ve barışı önemsediğini belirtti. Yazgan, bazı odakların, Türk-Gürcü işbirliğinden rahatsız olduğunu ve bu ilişkileri bozmak için gerçek dışı ithamlarda bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Bir kısım güçler maalesef Türkiye'de demokrasiyi, özgürlüğü, bağımsızlığı hedef alıyor ve FETÖ gibi terör örgütleri de bunları kışkırtıyor. Gürcistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri sabote etmek için bu tür iddiaları gündeme getiriyorlar. Ama bu bir gerçek ki Türkiye, Gürcistan'ın en güçsüz döneminde dahi toprak bütünlüğünü destekledi."

- "Türkiye'nin istikrarının Gürcistan'ın istikrarına doğrudan etkisi var" Türkiye'nin güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen Gürcistan'a ihtiyacı olduğunu dile getiren Yazgan, "Gürcistan Türkiye ile sadece dostluk ilişkileri bulunan, tabi ki karşılıklı ekonomik çıkarlarını koruyan, ama Türkiye'nin de çıkarlarını hiçbir zaman tehlikeye atmayacak iyi bir komşumuz. Gürcistan'ın güçlü olması aslında Türkiye'nin güvenliği açısından da birinci derecede önemli." diye konuştu. Yazgan, Gürcistan'ın da güçlü Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "İnanın burada karşılaştığım her yetkilinin, 15 Temmuz'u bana anlatırken onu bizzat yaşayan bizler kadar heyecanlandığını, üzüldüğünü hissediyoruz çünkü Türkiye'nin güvenliği ve istikrarının, Gürcistan'ın güvenliği ve istikrarına doğrudan etkisi var." - "Türk iş adamları hiçbir yere gitmedi" Türkiye'nin, komşu Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklemesine değinen Yazgan, "Türkiye NATO üyesi olarak güvenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına, egemenliğine önem verdiği komşusu Gürcistan'ın NATO'ya girme iradesini sonuna kadar destekliyor. NATO üyeliğini Gürcistan istediği için destekliyoruz." dedi.