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Gürcistan’ın stant kaldırma talebi karşılık bulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:27 | Son Güncelleme

Çekya Cumhuriyeti’nin başkentinde düzenlenen Uluslararası Prag Gastronomi, Otel ve Turizm Fuarı’na Türkiye, Çin, Amerika gibi ülkelerin yanı sıra Abhazya’da davet edilince Gürcistan, Çekya’dan Abhazya standının kaldırılmasını talep etti.

Çekya Cumhuriyeti’nin başkentinde düzenlenen Uluslararası Prag Gastronomi, Otel ve Turizm Fuarı’na Türkiye, Çin, Amerika gibi ülkelerin yanı sıra Abhazya’da davet edilince Gürcistan, Çekya’dan Abhazya standının kaldırılmasını talep etti. Gürcistan baskısına rağmen Abhazya fuardaki yerini aldı.
Geçtiğimiz yıllarda resmi adı Çekya olarak değiştirilen Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen Uluslararası Prag Gastronomi, Otel ve Turizm Fuarı’na Rusya, Polonya, Tayland, Sudan, Slovenya, Karadağ, Slovakya, Malta, ABD, Avustralya, Çin, Endonezya, Filistin, Meksika, Türkiye, Mısır, Sri Lanka, Peru, Bulgaristan ve dünyanın birçok önemli ülkesi katılım gösterdi. Fuar yöneticileri tarafından Abhazya’nın da fuara davet edilmesi krize neden oldu. Gürcistan, Abhazya’nın katılımına tepki göstererek Çekya’dan Abhazya’nın standının kaldırılmasını talep etti. Gürcistan’ın Çekya büyükelçiliği tarafından başlatılan diplomatik baskı, Çekya tarafından ele alındı. Fuarın özel müteşebbisler tarafından kurulması nedeniyle Gürcistan’ın stant kaldırma talebine karşılık verilmedi.
Abhazya standının güvenliği arttırıldı
Gerçekleştirilen diplomatik girişimler sonuçsuz kalınca Gürcistan tarafından Çekya’ya tepki gösterildi. Çekya ise Gürcistan’ın diplomatik girişiminden sonra fuarda olası bir provokasyona karşı Abhazya standında güvenlik önlemlerini arttırdı. Abhazya adına Abhazya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından açılan stant yoğun ilgi gördü. Fuarın tümünde yerinde tanıtımını yapan Abhazya ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Abhazya standına Rusya’nın Çekya Büyükelçiliği Sorumlusu Aleksandr Mavçon’da katılım gösterdi. Abhazya Sanayi ve Ticaret Odası başkanı Gennady Gagulia ve ekibi ziyaretçilerle ayrı ayrı ilgilendi.
Türkiye, Mısır, Abhazya yoğun ilgi gördü
Fuar komitesi tarafından fuarın ardından yapılan değerlendirmede en çok Türkiye, Yunanistan, Mısır, Abhazya, Rusya, Çin ve Meksika stantlarına ilginin yoğun olduğu, fuarın genelinde ise fuara katılımın ve ziyaretlerin çok yoğun olduğu bildirildi. Gerçekleşen fuara Abhazya’nın ilk kez bu yıl katılım gösterdiği, bundan sonraki yıllarda katılımında sorun yaşanmayacağı öğrenildi.

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