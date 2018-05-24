Gürcü işçilerin çay toplama görüntüleri ilgi gördü

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yaş çay sezonunun açılmasıyla birlikte Gürcistanlı işçiler, akın akın bölgeye geliyor. Gürcü işçilerin çay bahçesinde asker gibi tekmil vererek çay topladıkları görüntü, sosyal medyada ilgi gördü. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 835 bin dekar alan üzerinde yapılan yaş çay tarımında sezon Mayıs ayı başında açıldı. Yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay bahçelerinde çalışmak için Gürcistan uyruklu işçiler de bölgeye akın etmeye başladı. Gürcü işçiler, Artvin, Rize ve Trabzon'da çay bahçelerinde ortalama 140 ila 160 TL yevmiye ile çay topluyor. Gürcü işçiler, çay toplamalarını cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, 9 Gürcü ellerinde çay toplama aletleri ile yan yana dizilip, asker gibi tekmil vererek çalışmaya başlıyor. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
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