Gürcü Müslümanlar ramazana hazır

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş, "Ramazan ayı münasebetiyle yaklaşık 2 bin fakir ve yardıma muhtaç aileye Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından gıda yardımı yapılacak." dedi.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki Müslümanların ramazana hazır olduğunu belirtti.

Gürcistan'daki ramazan hazırlıklarının sona erdiğini söyleyen Gümüş, "İslam dünyası, 16 Mayıs Çarşamba günü oruç tutmaya başlayarak ramazanı karşılıyor. Gürcistan’da da Müslümanlar ramazana hazır." diye konuştu.

"Gürcistan’da 300’den fazla camide teravih namazı kılınacak" diyen Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslümanlar arasında yardımlaşma ayı olarak bilinen ramazan münasebetiyle yaklaşık 2 bin fakir ve yardıma muhtaç aileye Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından gıda yardımı yapılacak".

