Gürcü öğrenciler mezuniyetlerini Artvin'de kutladı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te üniversiteden mezun olan bir grup öğrenci, Artvin'in Yusufeli ilçesinde mezuniyet kutlaması yaptı. Yusufeli'ne, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten gelen 150 dolayında üniversite öğrencisi mezuniyet kutlaması gerçekleştirdi. Kaçkar Dağı eteğindeki bir alabalık çiftliğinde düzenlenen kutlamada öğrenciler kol kola salona girdi, gitar çalıp, türküler seslendirdi. Gürcü halk dansı 'Kartuli' oyunu oynayan öğrenciler geç saatlere kadar eğlendi. Gürcü öğrenciler mezuniyetlerini Türkiye’de kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Gürcü öğrencileri tesisinde konuk eden Muammer İhtiyar, bölgeye son yıllarda yerli- yabancı turistleri ilgisinin arttığını belirterek bu yıl turizm sezonunu Gürcü öğrencilerin kutlaması ile açtıklarını söyledi.
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