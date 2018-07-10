Gürcü ressamın Türkiye tutkusu

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcü ressam Lela Geleişvili, büyük tutku duyduğu Türkiye'nin tarihi eserlerini tablolarına yansıtıp aynı zamanda öğrencilerine Türk kültürünün zenginliklerini tanıtıyor.
Gürcistan'ın önde gelen köklü üniversitelerinden Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinde 35 yıldır resim öğretmenliğini yapan ve bugüne kadar 12 kişisel sergiye imza atan ressam Geleişvili, Türkiye ve Türk kültürüne ilgisiyle biliniyor.
Üniversitedeki çalışma atölyesinde AA muhabirine konuşan Geleişvili, hem kendisi hem de öğrencilerinin Türk tarihi ve kültürüne büyük önem verdiğini belirtti.
Ressamlığını gezgin karakteriyle zenginleştiren Geleişvili, sık sık ziyaret ettiği Türkiye'yi 2010 yılından bu yana resimlerine de aktarmaya çalıştığını kaydetti.
Geleişvili, aynı zamanda 2010 yılında Trabzon'da davetlisi olduğu Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği ile ilişkilerini artırarak Gürcistan ve Türkiye arasında karşılıklı ziyaret programları organize ettiğini aktardı.
Gürcistan'da Türk meslektaşlarının katıldığı festivaller düzenlediğini belirten Geleişvili, Türkiye'deki etkinlikleri de takip etmeye çalıştığını ve son olarak nisan sonunda gittiği Fethiye'deki su altı resim festivalinden çok iyi tecrübelerle ayrıldığını söyledi.
- "Türk tarihi, mimari ve kültürü çok zengindir"
Türkiye'nin tarih, mimari ve kültür açısından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Geleişvili, "Türkiye tarihi ve kültür eserleri ile çok zengin bir ülke. Hem Osmanlı’dan önce hem Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş mimari eserleri muhteşem." dedi.
Sık ziyaret ettiği İstanbul'un resimlerini çizmeyi çok sevdiğini anlatan Gürcü ressam, Ayasofya, Topkapı, Dolmabahçe Sarayı, İstiklal Caddesi gibi birçok yerin tablosunu yaptığını ifade etti.
Geleişvili, Türkiye'nin modern mimarisini de çizdiğini dile getirerek, "Türkiye’ye ve Türk tarihi eserlerine aşık oldum diyebilirim." şeklinde konuştu.
Bugüne kadar çok sayıda karma sergiye katıldığını ve 12 kiyisel sergi açtığını kaydeden Geleişvili, "Bulunduğum sergilerde Türkiye ile ilgili tablolar herkesin dikkatini çekiyor. Türkiye konulu tablolar hep büyük ilgili görüyor." diye ekledi.
Öte yandan ders verdiği üniversite öğrencileriyle Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürü hakkında bilgilerini paylaştığını ve onlara Türkiye'yi yakından tanıtmaya çalıştığını anlatan Geleişvili, sözlerine şöyle devam etti:
"Öğrencilerime Türkiye'nin tarihi zenginliklerini yakından tanıtmaya çalışıyorum. Onlar da buna büyük ilgili gösteriyor. Öğrencilerimi birçok kez Türkiye’nin çeşitli yerlerine götürdüm. Orada öğrencilerimle çeşitli programlara katılıyoruz, bu benim için çok önemli."
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