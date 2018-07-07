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Güreş ağalığı ihalesinde "şovun" önü kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi, güreş ağalığı şartnamesini değiştirdi - Son değişiklikle dosya parası 10 kat artırıldı, ağalık bedelini ödeme vadesi ise 3'ten tek sefere düşürüldü - Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Yapılan değişiklikle ağalığın kötü niyetli kullanımı engellenecek. Kırkpınar unvanı kolay bir unvan değil. Bunu taşıyacak ve hakkını verecek kişilerin ağa olması gerekiyor"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne Belediyesi, güreş ağalığı şartnamesinde değişikliğe gitti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli müesseselerinden "ağalık"ta ihale bedelini almada sorun yaşayan belediye, şartnamede yaptığı değişiklikle dosya parası 10 kat artırıldı, ağalık bedelini ödeme vadesi ise 3'ten tek sefere düşürüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasına kısa süre kala çayırda ve çevresinde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bu sene ağalık ihalesinde bazı değişiklikler yaptıklarını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da böyle gidecek. 658. Kırkpınar ağalığı için de daha farklı bir şartname ile çıkıyoruz. Önemli değişiklikler yaptık, dosya parasını 50 bin liraya çıkardık. Geçen seneler bu 5 bin civarındaydı. Amacımız buraya insanlar şov yapmaya gelmesin, gerçek ağalar gelsin. İkincisi ödeme daha önce 3 taksit şeklindeydi, 3 ay da süresi vardı. Bu süreyi 15 güne düşürdük, 15 gün içinde paranın tamamını ödeyecek, ödenmezse ağalık ihalesi iptal olacak. Üçüncü değişiklik ise ihale 15 gün içinde onaylanmadan, para ödenmeden ağalık unvanı kullanılmayacak."

Yapılan değişikliklerin ağalığın kötü niyetli kullanımını engelleyeceğini vurgulayan Gürkan, Kırkpınar Ağalığı unvanının kolay bir unvan olmadığını, bunu taşıyacak ve hakkını verecek kişilerin ağa olması gerektiğini söyledi.

- "Bu yıl da katılımda pehlivan rekoru kırılabilir"

Geçen sene Kırkpınar'a rekor katılım olduğunu hatırlatan Gürkan, "Geçen yıl tüm zamanların katılım rekoru kırılmıştı. 2 bin 199 pehlivan katılmıştı, bu yıl bu sayının 2 bin 200'ün üstüne çıkmasını bekliyorum. Bu yıl da katılımda pehlivan rekoru kırılabilir." ifadesini kullandı.

Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin festival bölümünün 9 Temmuz'da başlayacağını, 13 Temmuz'da minik boy güreşçilerin 15 Temmuz'da ise başpehlivanın belirleneceğini sözlerine ekledi.

- "Ağalık vermekle olur, almakla değil"

657. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise ağalık şartnamesinde yapılan değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kırkpınar ağalığının kolay bir unvan olmadığını ifade eden Selim, "Ağalık vermekle olur, almakla değil. Güreş sevgisi ve bilgisi olan, Kırkpınar'a yakışır kişilerin ağa olması gerekir." diye konuştu.

- İhale şartlarını yerine getirmemişti

Geçen yıl düzenlenen şenliklerde 657. Kırkpınar Ağası seçilen ancak ihale şartlarına uymadığı için ağalığı elinden alınan Ahmet Çetin'in yerine, yeniden yapılan ihale ile Seyfettin Selim getirilmişti.

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