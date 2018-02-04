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Güreş devesinin üzerine düşmesiyle yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen deve güreşleri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Güreş devesinin üzerine düşmesiyle yaralandı

Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen deve güreşleri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Sahibinin elinden kaçan bir deve, üzerine düştüğü Mümin Akışık'ın (59) yaralanmasına neden oldu.
Çınarlık mevkisindeki güreş alanında Biga Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşlerine, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden 200 deve katıldı. Güreşleri Biga Belediye Başkanı CHP’li İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı CHP’li Muzaffer Karataş ile çok sayıda vatandaş izledi. Vatandaşlar, develerin kıran kırana geçen müsabakalarını, mangallarda pişirdikleri deve sucuklarını yiyerek izledi.
Develerin birbiriyle kıyasıya güreştiği anlarda heyecanlı ve keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, zaman zaman da tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Arenanın çevresinde, tel örgülerin dışında kurulan sofralarda yemek yiyerek güreşi izleyenler, rakibinden kaçan develerin üzerlerine doğru gelmesi nedeniyle zaman zaman korkulu anlar yaşadı. Güreş sonrası sahibi tarafından alandan çıkarılan deve, kaçarak koşmaya başladı. Devenin koşarkendüşmesi sonucu altında kalan Mümin Akışık başından yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Akışık'a ilk madahale güreşleri izleyenler tarafından yapıldı. Ardından da ambulans ile Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Akışık akşam saatlerinde taburcu edildi.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri Biga deve güreşlerinin Türkiye deve güreşi takvimine girdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bundan sonra artık Şubat ayının ilk haftası Biga deve güreşleri yapılacak. Bu sadece iki devenin birbiri ile güreşmesi kadar basit ifade edilebilecek bir olay değildir. Bin yıldan beri Türk’lerin Orta Asya'dan getirdiği çok önemli bir kültürün bugün de devamıdır. Buna gönül, destek ve katkı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim."
Güreşler sonunda dereceye giren develerin sahiplerine, protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

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Güreş devesinin üzerine düşmesiyle yaralandıGüreş devesinin üzerine düşmesiyle yaralandıGüreş devesinin üzerine düşmesiyle yaralandıGüreş devesinin üzerine düşmesiyle yaralandı

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