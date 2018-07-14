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Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar dolunca, güreşleri izlemek için farklı illerden gelenler, Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ile bahçelerde kurdukları çadırlarda yattı.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar dolunca, güreşleri izlemek için farklı illerden gelenler, Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ile bahçelerde kurdukları çadırlarda yattı. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş heyecanı dün başladı. Pehlivanlar yaklaşık 33 derecelik sıcak havada güreş tutarken, onları izlemek için Türkiye’nin farklı şehirlerinden binlerce güreşsever Edirne’ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle şehirdeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Yer bulamayanlar veya otel fiyatları yüksek bulanlar geceyi sokaklarda, mezar taşları sergileme alanları ve Selimiye Camii içerisine çadır kurarak, ya da yanlarına getirdiği battaniye ve yorganları üzerlerine örterek geçirdi. Güreşseverler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güreşleri izlemek için hazırlık yaptı. Sakarya'dan güreşleri izlemek için Edirne'ye gelerek Selimiye Camii'nin arkasındaki yeşil alanda çadır kuran Hüseyin Şengöl, "Her sene gelmeye çalışıyoruz. Güreşleri izliyoruz, heyecanlı müsabakalar oluyor. Otellerde yer yok, olursa da fiyatlar bize uymuyor. Çadırda, bahçede, araba da uyuyoruz. Güreş sevgisi dışında sokakta kalmayız. On senedir geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, sabah kalkıp şimdi de güreşleri izlemeye gideceğiz" dedi. Kocaeli'den gelen Aydemir Evcenler de Selimiye Camii çevresinde çadırda kalmayı tercih ettiğini kaydederek, "Sokakta daha rahat ediyoruz. 25 senedir güreşlere geliyoruz. Temiz havada daha rahat. Otellere hiç gitmedim, gerek duymuyorum. Edirne Belediyesi ve emniyeti güvencemizi veriyor. Biz de böyle huzurlu bir şekilde yatıyoruz. Oteller zaten dolu. İlk zamanlar baya mücadele verdik. Bir ay önceden oteller dolu oluyor, bulamıyoruz. Desteklediğimiz pehlivanlar var, onları izleyeceğiz" diye konuştu.

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