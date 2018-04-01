Güreşçilere silahlı saldırıya sporculardan tepki

Antalya'da bir araya gelen yağlı güreş sporcuları, iki güreşçiyi hedef alan silahlı saldırıyı kınadı.

Antalya'da yağlı güreş sporcularının tedavi gördüğü hastanenin önünde bir araya gelen sporcular, ellerinde "İki gencimizin geleceğini karartanlar adalet karşısında hak ettiklerini bulacaklar", "Bu çete ve örgütlerinin şehir yerleşimine dur diyelim" yazılı pankart açarak, olayı protesto etti.

Ailenin avukatı Fatih Berkan Kalelioğlu, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, başpehlivan Hakkı Aygün ile yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı'nın 23 Mart'ta Lara Bölgesi'nde gittikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradığını hatırlattı.

İki sporcunun ağır yaralandığını vurgulayan Kalelioğlu, "İki kardeşim, belki de çok sevdikleri güreş sporunu bir daha eskisi gibi icra edemeyeceklerdir. Sporcularımızın yaralanmasına neden olan şahısların bunu kasıtlı olarak gerçekleştirdiklerini düşünüyoruz." dedi.

Kalelioğlu, Aygün ve Avcı'yı yaralayan şüphelinin daha sonra yakalanarak tutuklandığını belirten Kalelioğlu, olayı gerçekleştiren şüphelinin 42 suçtan kaydı bulunduğunu ve 2735 sayılı yönetmeliğe göre ise suç kaydı olanların ruhsatlı silah alamayacağını veya mevcut ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.