HABER

Güreşlere renkli davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Dün Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anısına saygı nedeniyle enstrümanlarına dokunmayan Kırkpınar davul ve zurnacıları, güreşlere davetlere başladı

EDİRNE (AA) - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul ve zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle Edirne'nin caddelerinde dolaşarak, esnaf ve vatandaşları Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet ediyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde görev yapacak davul ve zurnacılar, güreş havalarını çalarak esnafı dolaştı ve güreşlere davet etti. Daveti kabul eden esnaf da davul-zurna ekibine bahşiş verdi. 20 davul, 20 zurna ve bir şeften oluşan Kırkpınar davul-zurna ekibi, güreşlerin başlayacağı cuma gününe kadar kentin cadde ve sokaklarında dolaşıp Kırkpınar'ın başlayacağını geleneksel yöntemlerle duyuracak.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı ve Kırkpınar davul-zurna ekibi şefi Fahrettin Zurnacı, davul ve zurnanın Kırkpınar ve yağlı güreşin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Kırkpınar haftasının başladığını belirten Zurnacı, "Cuma günü başlayacak güreşler öncesi esnaf ve vatandaşlarımıza geleneksel hale gelen davetimizi yapıyoruz. Bu olmazsa olmaz bir kültür. Her yıl bu şekilde ekibimizle birlikte dolaşarak kentimizi Kırkpınar'a hazırlarız. Biz ekip olarak Kırkpınar'a hazırız. Davul-zurna güreşin bir parçası. Pehlivanların durumuna göre ritim tutarız. Bazen de güreşi çaldığımız güreş havasıyla hareketlendiririz. Herkesi Er Meydanı'na davet ediyorum. Çorlu'da meydana gelen kazadan dolayı dün Kırkpınar'a sessiz bir başlangıç yaptık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Güreşler 13 - 15 Temmuz arasında yapılacak.

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
Kadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldularKadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldular
Artvin'de 385 metrelik hatta ziplineArtvin'de 385 metrelik hatta zipline
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri davet davul zurna

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.