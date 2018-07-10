Güreşlere renkli davet

EDİRNE (AA) - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul ve zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle Edirne'nin caddelerinde dolaşarak, esnaf ve vatandaşları Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet ediyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde görev yapacak davul ve zurnacılar, güreş havalarını çalarak esnafı dolaştı ve güreşlere davet etti. Daveti kabul eden esnaf da davul-zurna ekibine bahşiş verdi. 20 davul, 20 zurna ve bir şeften oluşan Kırkpınar davul-zurna ekibi, güreşlerin başlayacağı cuma gününe kadar kentin cadde ve sokaklarında dolaşıp Kırkpınar'ın başlayacağını geleneksel yöntemlerle duyuracak.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı ve Kırkpınar davul-zurna ekibi şefi Fahrettin Zurnacı, davul ve zurnanın Kırkpınar ve yağlı güreşin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Kırkpınar haftasının başladığını belirten Zurnacı, "Cuma günü başlayacak güreşler öncesi esnaf ve vatandaşlarımıza geleneksel hale gelen davetimizi yapıyoruz. Bu olmazsa olmaz bir kültür. Her yıl bu şekilde ekibimizle birlikte dolaşarak kentimizi Kırkpınar'a hazırlarız. Biz ekip olarak Kırkpınar'a hazırız. Davul-zurna güreşin bir parçası. Pehlivanların durumuna göre ritim tutarız. Bazen de güreşi çaldığımız güreş havasıyla hareketlendiririz. Herkesi Er Meydanı'na davet ediyorum. Çorlu'da meydana gelen kazadan dolayı dün Kırkpınar'a sessiz bir başlangıç yaptık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Güreşler 13 - 15 Temmuz arasında yapılacak.

