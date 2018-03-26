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Güreşte kaçan develer korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde sahiplerinden kaçan iki deve, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Güreşte kaçan develer korkuttu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde sahiplerinden kaçan iki deve, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Sahipleri, develeri güreşleri izlemeye gelenlerin arasına girmek üzereyken güçlükle durdurabildi.
Saruhanlı Belediyesi'nin destekleriyle Koldere Deve Güreşleri Tertip Komitesi tarafından ilçeye bağlı Koldere Mahallesi'nde deve güreşleri düzenlendi. Ege ve Akdeniz bölgesindeki çeşitli illerden 100 devenin getirildiği güreşleri, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı ve yaklaşık 2 bin kişi izledi. Başkan Yaralı, Koldere'deki deve güreşlerini geleneksel hale getireceklerini dile getirerek, "Bu etkinlik sayesinde ilçemizin de tanıtımını yapmış oluyoruz. Artık deve güreşlerimizin Koldere Mahallemizde geleneksel hale gelecek" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Yaralı, Milletvekili Berber ile AK Parti İl Başkanı Mersinli, törene katılan vatandaşları selamladı. Sonrasında çeşitli illerden gelen 100 deve, tek tek katılanlara tanıtıldı, güreş başladı. Çeşitli geleneksel aksesuarlarla süslenen develerin meydandaki güreşleri, heyecanlı dakikalar yaşattı. Güreşler sırasında sahiplerinin ellerinden kurtulan iki devenin güreş meydanında gezmesi, katılanlara korkulu anlar yaşattı. Sahiplerinden kaçan iki devenin son anda vatandaşların bulunduğu alana girmesi engellendi. Sakinleştirilen develer, daha sonra güreş meydanından dışarı çıkarıldı. Saruhanlı Belediye Başkanlığı ile Saruhanlı Kaymakamlığı kupası olmak üzere iki kategoride dereceye giren deve sahiplerine, kupa ve çeşitli ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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Güreşte kaçan develer korkuttuGüreşte kaçan develer korkuttuGüreşte kaçan develer korkuttuGüreşte kaçan develer korkuttu

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