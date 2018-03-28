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Gürkan, Bahri Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bahri Mahallesinde devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi.

Gürkan, Bahri Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bahri Mahallesinde devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, yapılan hizmetin standardına dikkat çekerek, “En uç mahallemize kilit taşının döşenmesi, bir standardın göstergesidir” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Bahri Mahalle Muhtarı Nuri Bağ, Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan, bazı birim müdürleri ve mahalle sakinleri ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Bahri Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Toplamda 20 bin metrekare kilit taş çalışmasının yapılacağı Bahri Mahallesindeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmet standardının her geçen gün arttığını belirterek, “Bugün Erenli mahallesindeyiz. Erenli mahallemizde muhtarımızla ve mahalle sakinleri ile birlikte bizzat yapılan hizmetleri, çalışmaları yerinde görmek ve incelemek maksadıyla bugün buraya geldik. Arkadaşlarımız hakikaten canla başla çalışıyorlar. Gerek Fen İşlerimiz, gerek ilgili mükellef firmanın almış olduğu işleri yapma noktasında güzel çalışma örneği veriyorlar. Buradaki en uç mahallemize kilit taşının döşenmesi bir standardın göstergesidir. Battalgazi Belediyesi, biz Türkiye’nin önünde ve rol model işler yapan belediye derken, boş olarak söylemiyoruz. Bu yapılan standartlar çoğu büyükşehir belediyelerimizin merkezinde olmayan standarttır. Bununda altını çizmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 3 büyük şehrinden birine gittiğimde, orada bizden 40 sene evvelki durumları gördüm. Dolayısıyla buradaki çalışmalar hakikaten takdire şayan hizmetlerdir. Bu çalışmaların Erenli Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah insanlarımız burada yürürken, yaşamlarını devam ettirirken belediyemize ve çalışanlarımıza dua ederler. Bizde zaten amacımız çağdaş, modern anlamında belediyecilik anlayışının vatandaşa sunulması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Netice itibariyle Battalgazi engelsiz, yaşanabilir, modern, çağdaş bir ilçe yapma azmimiz ve kararlığımız devam ediyor” dedi.
Bahri Mahalle Muhtarı Nuri Bağ ise, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “36 kilometre yolumuzu yaptı. Kilit taş döşedi. Camilerimizi yaptı. Taziye evimizi yaptı. Sokaklarımızın hepsini de yapacak. Başkanımız verdiği sözleri fazlasıyla yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gürkan, Bahri Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

Gürkan, Bahri Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledi

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