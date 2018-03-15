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Gürkan’dan CULHA’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarı temennisinde bulunarak, “Bizim buradaki, yaklaşımımız bütün esnaf kuruluşları, meslek kuruluşlarımız, sendikalarımız olsun, yerel önderlerimiz ve kanaat önderlerimiz olsun, bunlarla birlikte şehrin geleceğini tayin etmek.

Gürkan’dan CULHA’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarı temennisinde bulunarak, “Bizim buradaki, yaklaşımımız bütün esnaf kuruluşları, meslek kuruluşlarımız, sendikalarımız olsun, yerel önderlerimiz ve kanaat önderlerimiz olsun, bunlarla birlikte şehrin geleceğini tayin etmek. Bizler de toplumun birlik ve beraberliği içerisinde, bütünlüğü içerisinde, herkesi kucaklayarak, herkese eşit, adil, adaletli hizmet anlayışı içerisinde görevimizi en iyi şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz. Ben tekrar Adil Culha Başkanlığında gerçekleşen seçimde ve Yönetim Kuruluna güven tazelemesinden dolayı bütün esnaflarımızı tebrik ediyorum. Esnaf odalarımızın çalışmalarında da başta başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza da hayırlı bol kazançlar ve helal kazançlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha ise, Başkan Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana bizimle istişarelerde bulunan, şehre değer veren, şehrin yöneticilerine değer veren, sivil toplum örgütü ile sürekli iç içe olan bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için gerçekten de kendimizi şanslı hissediyoruz. Ve bu değere sahip çıkmak adına da bize çok büyük görevler düşüyor. Şehrin yönetimi ile birçok sıkıntıyı görüyoruz. Fakat Selahattin Başkanın gayretleri karşısında bazı suskunluğumuz oluyor. Biz asla şikayetçi olmadık. Selahattin Başkanın sadece Battalgazi’ye değil, Malatya’ya ve Türkiye’ye mal olmuş değerlere sahip çıkarak, yapmış olduğu hizmetler ortada. Özellikle sadece tarihine sahip çıkmakla değil, geleceğe ve çocuklara sahip çıkmakla ve eğitime vermiş olduğu değerden dolayı ve son zamanlarda Yeşil Kuşak ile ilgili projeler takdire şayandır. Bizler her türlü desteği vermeye, kendisine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Sürekli onlar bizi itici güç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Biz gerçekten Selahattin başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık sektörü ile ilgili İspendere’ye yapmış olduğu hizmet Türkiye gündeminde. Sadece Malatya’ya değil, Türkiye’nin her yerine koşma gayreti içinde. Tarihi Kentler Birliği olsun, diğer kurumlarda olsun, gecesini gündüzünü halkına adayan bir başkan” diye konuştu.
Başkan Gürkan, daha sonra Eskimalatya’da esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Gürkan’dan CULHA’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Gürkan’dan CULHA’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

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