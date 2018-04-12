Gürkan’dan Miraç Kandili mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında kandilin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Kandil geceleri, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler. Miraç Kandili de bu müstesna ve özel günlerden biridir. Miraç, Peygamberimiz (S.A.V)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mukaddes ve manevi yolculuktur. Miraç, aynı zamanda başta Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (S.A.V) olmak üzere her mümin için manevi bir terfidir. Bizler için bu gece beş vakit namaz farz kılınırken, aynı zamanda bizlere en kutsal hediyedir Miraç. İnananlar olarak bu önemli gecede Peygamberimiz (S.A.V)’in mukaddes ve manevi yolculuğunu iyi anlama ve anlatmanın yanı sıra insani sorumluluğumuzu yeniden gözden geçirme adına önemli bir gün ve gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin, İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin bütün İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.