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Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak Belediyesi Başkanlığı 350 dönümlük bir alanda 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturuldu.Şirintepe Mahallesinde bulunan 350 dönümlük alanın yeşillendirilmesi için Güroymak Belediyesince çalışma başlatıldı.

Bitlis’in Güroymak Belediyesi Başkanlığı 350 dönümlük bir alanda 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturuldu.
Şirintepe Mahallesinde bulunan 350 dönümlük alanın yeşillendirilmesi için Güroymak Belediyesince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, mavi ladin, akasya, dişbudak, çınar ve ıhlamur türlerinden oluşan 4 bin 500 fidan bölgeye dikildi. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türk milletinin bulunduğu her coğrafyada en yüce değerlerin her zaman temsilcisi olduğunu söyledi. İnanç ve kültür gereği tabiatta ve yeşilliğe önem veren bir kültürden geldiklerini ifade eden Alibeyoğlu, "Önemli olan sadece ağaç dikmek değil, dikili ağaçlara da sahip çıkmaktır. Çocuklarımıza ağaçların bakımı ve sürdürülebilirliğini aşılamak gerekiyor" dedi.
Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu, Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına belediye çalışanlarına ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinliğe, STK temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

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Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu
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Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu
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Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu
4 / 6

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu
5 / 6

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu
6 / 6

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu

Güroymak’ta 350 dönüm alanda 4 bin 500 fidan toprakla bulutu
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