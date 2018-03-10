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Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

BİTLİS (İHA)

BİTLİS (İHA)

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

1 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
2 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
3 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
4 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
5 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
6 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
7 / 7

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Güroymak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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