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Güroymak’ta doğalgaz boru hattı döşeme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

BİTLİS (İHA)

Güroymak’ta doğalgaz boru hattı döşeme çalışması

BİTLİS (İHA)

Güroymak’ta doğalgaz boru hattı döşeme çalışması

Güroymak’ta doğalgaz boru hattı döşeme çalışması

Güroymak’ta doğalgaz boru hattı döşeme çalışması

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