Güroymak’ta husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan Aylu ve Dikyer aileleri barıştırıldı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun da katıldığı barış merasiminde, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Törende konuşan Vali Ustaoğlu, bölgenin terör örgütünden çok çektiğini, huzur ve barış merasiminin huzur ve güven ortamına katkı sağlayacağını belirtti. Ustaoğlu, “İlimize ve ilçemize yakışmayan bir hadiseydi. Şeytanı sevindirmedik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu coğrafya terörden çok çekti. Terör örgütü ve ülkemiz üzerinde hesap yapanlar emellerine ulaşamadı. Bir kaç ailemiz arasındaki barışın tesisi için arkadaşlarımız çaba sarf ediyor. İnşallah kısa zamanda sonuç alacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

İl Müftüsü Faysal Geylani’nin yaptığı duanın ardından aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştırıldı.