MESUT VAROL - Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan iki kadın öğretmen, kapı kapı gezerek yediden yetmişe köy halkını eğitimle buluşturmak için çalışıyor. İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Örmeli İlkokulu'na üç yıl önce atanan İstanbullu Şebnem Akyol ve Kahramanmaraşlı Hatice Özdemir, köy halkının eğitimi için büyük çaba sarf ediyor. İki derslikli okulda velilere de okuma yazma eğitimi veren öğretmenlerin çabası, köy halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma yazma Seferberliği" kapsamında, 20 kursiyere, hafta içi okul saatinden sonra ders veriyor. Sınıf öğretmeni Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce Gürpınar'a tayini çıktığında ilçeye gelmekte tereddüt ettiğini, şimdi de gördüğü ilgi nedeniyle ilçeden ayrılmak istemediğini söyledi. Göreve ilk başladığı günlerde yöre halkının misafirperverliği karşısında şaşırdığını anlatan Akyol, "Öğretmen olmamız dolayısıyla el üstünde tutuluyoruz. Her gün bir velimiz bizi evinde misafir ediyor. Bizleri ağırlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Sofralarını bizlere açıyorlar." dedi.

- "Burada bir aile gibiyiz" Akyol, velilerin bazen evlerinde pişirdikleri yemekleri okula getirip kendilerine ikram ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Onlar bize anne, baba ve aile oldular. Gerçekten de ailemizi aratmadılar. Durum böyle olunca bizler de kendimizi onların eğitim ve öğretimlerine adadık. Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, okuma yazması olmayan velilerimizi okulla buluşturuyoruz. Eğitim ve öğretimi daha renkli hale getirmek için veli ve çocuklarını aynı sınıfta buluşturuyoruz. Burada bir aile gibiyiz." Kapı kapı gezerek okuma yazma bilmeyenleri kursa katılmaları yönünde ikna ettiklerini ifade eden Akyol, "Şimdi çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıyorlar. Çocuklar okuma ve yazmalarını geliştirmek için anneleriyle yarışıyor. Çocuklar annelerini, anneler de çocukları örnek alıyor." diye konuştu. - Özdemir: "Çocuklara umut olmaya çalışıyoruz" Hep bir köy okulunda öğretmenlik yapmayı hayal ettiğini anlatan sınıf öğretmeni Hatice Özdemir de bu hayaline Gürpınar'da kavuştuğunu ifade etti.