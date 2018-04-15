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Gürpınarlı öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Van’ın Gürpınar ilçesinden 165 öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı."Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Vanlı öğrenciler, Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için Van Ferit Melen Havaalanında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, jandarma ve emniyet müdürlüğü temsilcileri tarafından uğurlandı.Öğrencileri Van Ferit Melen Havaalanında uğurlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, proje ile daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrencilerin Çanakkale Valiliğince hazırlanan program dâhilinde şehrin tarihi ve turistik mekânlarını gezme fırsatı bulacağını söyledi.

Gürpınarlı öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Van’ın Gürpınar ilçesinden 165 öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı.
"Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Vanlı öğrenciler, Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için Van Ferit Melen Havaalanında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, jandarma ve emniyet müdürlüğü temsilcileri tarafından uğurlandı.
Öğrencileri Van Ferit Melen Havaalanında uğurlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, proje ile daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrencilerin Çanakkale Valiliğince hazırlanan program dâhilinde şehrin tarihi ve turistik mekânlarını gezme fırsatı bulacağını söyledi. Tekve, öğrencilerin gezi sayesinde yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı da yakalayacaklarını kaydetti.

Gürpınarlı öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı

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