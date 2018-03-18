Gürsel Baran’dan Çanakkale mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Milletimizin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi, dünya harp tarihine de altın harflerle adını yazdırmıştır" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Baran, "Son 100 yıldaki istiklal ve istikbal mücadelemizin önsözü Çanakkale’dir. Çanakkale Zaferi, dört bir yandan taarruz altında olmasına karşın vatanını korumak için şahlanan bir milletin destanıdır" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz Çanakkale ruhunun bu yüzyıldaki şahlanışıdır"

1915’teki Çanakkale ruhunun 15 Temmuz’da tekrar ortaya konduğunu söyleyen Baran, hain darbe girişiminin yaşandığı gece Türk milletinin meydanlara akarak Çanakkale’deki gibi vatanını, namusunu çiğnetmediğini vurgulayarak, "15 Temmuz, Çanakkale ruhunun bu yüzyıldaki şahlanışıdır. Bu ruhun ete kemiğe bürünmüş adı Çanakkale’de Seyit Onbaşı ise 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir’dir. Bizden sonraki nesillerin de Çanakkale ruhunu kaybetmemesi için Seyit Onbaşı’yı da Başçavuş Ömer Halisdemir’i de unutmayalım, unutturmayalım" açıklamasını yaptı.