İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Gürsel Tekin'in paylaşımına çok sert sözlerle karşılık verdi.
"150 BİN SURİYELİ'YE KİMLİK KARTI GELDİ" İDDİASI
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kendi hesabından bir fotoğraf yayındı. Tekin'in paylaşımında "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nufus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve Afgan'a ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa'ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa gerisini siz düşünün" ifadeleri ile Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çekildiği iddia edilen bir görsel yer aldı.
"SİYASETİ YALAN VE KİRLİLİK ÜZERİNE KURMUŞ ANLAYIŞIN TEMSİLCİSİ"
Gürsel Tekin'in paylaşımına Süleyman Soylu'nun tepkisi sert oldu. Soylu açıklamasında, "Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin! Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 28 Mayıs 2018
Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır. pic.twitter.com/9rKIhOuexo
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