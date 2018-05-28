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Gürsel Tekin'in "Suriyelilere kimlik" iddiası sonrası Süleyman Soylu'dan zehir zemberek sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımındaki "150 bin Suriyeli ve Afgan'a kimlik kartı geldi" iddiasına çok sert karşılık verdi. Soylu açıklamasında, "Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin! Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'in "Suriyelilere kimlik" iddiası sonrası Süleyman Soylu'dan zehir zemberek sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Gürsel Tekin'in paylaşımına çok sert sözlerle karşılık verdi.

"150 BİN SURİYELİ'YE KİMLİK KARTI GELDİ" İDDİASI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kendi hesabından bir fotoğraf yayındı. Tekin'in paylaşımında "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nufus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve Afgan'a ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa'ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa gerisini siz düşünün" ifadeleri ile Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çekildiği iddia edilen bir görsel yer aldı.

"SİYASETİ YALAN VE KİRLİLİK ÜZERİNE KURMUŞ ANLAYIŞIN TEMSİLCİSİ"

Gürsel Tekin'in paylaşımına Süleyman Soylu'nun tepkisi sert oldu. Soylu açıklamasında, "Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin! Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Gürsel Tekin Suriyeliler Gaziosmanpaşa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu Gürsel Tekin çok boş ve hereksiz biri..yıllarca Chp de ..iş yapan birileri gelsin artık ..
süleyman soylu da akparti milletvekilliğine aday gösterilmediğinde, bu akpartinin kökünü kuruturdu inanın. zaten bu ve sayın kurtulmuş, o kafa tutan partilerini koltuk için bıraktılar, şimdi akparti sayesinde bakan oldular ya, iktidar olmuş gibiler. inşallahü teala, az kaldı. erbakanın partisi sanamı battı diyor vay be, sen benim milli görüşümün oyları ile bakansın. ama sen milli görüşcü değilsin. helal değil sana o koltuk.
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