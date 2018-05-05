 GÜRSEL TEKİN'DEN YSK'YA ÇAĞRI: BU SÜRENİN UZATILMASI LAZIM

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçmen kütükleri güncellemesi için belirlenen tarihin çok kısa olduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'ndan bu sürenin uzatılmasını istedi.

CHP Milletvekili Tekin, Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, burada seçmen güncellemesi için sırada bekleyenlerle sohbet etti. Daha sonra açıklama yapan Tekin, seçmen kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyenlerin, seçimde oy kullanabilmeleri için işlemlerini tamamlamaları adına il ve ilçe seçim kurullarına akın ettiklerini söyledi. Güncelleme işlemlerinin zor olduğunu belirten Tekin, bunun daha basit uygulamalarla yapılması gerektiğini söyledi. Tekin, "Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde, seçmen güncellemelerini yapmak için buraya gelmişler. Devletin temel görevi vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Eğer kimlik kartı verdiyseniz bununla her işlemi yapabilmeli" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA GÖÇ ETMİŞ 1 MİLYON SEÇMEN VAR"

Gürsel Tekin, "Sadece İstanbul'da iki yıl içerisinde 400 bin seçmen buradan göç etmiş. Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarından 550 bin seçmen de İstanbul'a gelmiş. Yani bir şehirde göç etmiş ortalama 1 milyon seçmen var. Bir de Edirne'den Ardahan'a göç haritasını düşünün. Bu kadar yoğun göçün olduğu bir ülkedeki seçmenin oylarını zorlaştırmanın hangi mantığa uygundur. Bütün bu işlemler için 6 gün süre var. İçeride memurlar can çekişiyor. Onların da yapabilecek bir şeyleri yok. Memur kardeşlerimiz pasaport işlemleri yapacak, nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi yapacak ve bir de vatandaşlık görevi için seçmen güncelleme işini de yapacak" dedi.

Üniversite öğrencilerinin de YSK'nın yayımladığı genelgeden haberleri olmadığını öne süren Gürsel Tekin, seçmen güncelleme işlemlerinde son gün olan 12 Mayıs'ın yeterli bir süre olmadığını savundu. Gürsel Tekin, "Bu sürenin uzatılması lazım. Aksi takdirde Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu uygulamaların altında kalır, çöker. Bu seçim şaibeli seçim haline dönüşür. Bu sürenin uzatılması lazım. Bugünden itibaren vatandaşın nasıl kendini güncelleyebileceği kamu spotuyla anlatılmalı ve yeni bir uygulama başlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.