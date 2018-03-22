Gürsu Belediyesi tarihe yolculuk yaptırıyor

Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen “Ecdadın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri” ilçe halkından büyük rağbet görüyor.
Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her hafta çarşamba günleri yapılan “Ecdadın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri” havaların düzelmesiyle yeniden yapılmaya başlandı. Kültür gezilerine olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin böyle sosyal faaliyetlere ilgili olması bizleri daha fazla faaliyet yapmaya sevk ediyor. Her yaş grubundan hemşehrilerimizin katıldığı gezilerde Bursa’mızın tarihî mekânları ziyaret ediliyor” dedi.
Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Muradiye Külliyesi’ne geziler yapılıyor. Geziye katılanlara öğle yemeği ve çeşitli ikramlar yapılıyor. Ücretsiz olan gezilere katılmak isteyenlerin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.
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