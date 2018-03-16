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Gürsu Belediyesi’nden girişimcilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, belediye, İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle girişimcilik kursu açıldı.Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi’nin İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler sürüyor.

Gürsu Belediyesi’nden girişimcilere destek

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, belediye, İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle girişimcilik kursu açıldı.
Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi’nin İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler sürüyor. 2018 yılında 10 dönem kurs düzenlenecek. Girişimcilik kursunda 25 kişilik gruplar şeklinde, 250 kişiye eğitim verilecek.
Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin çehresini değiştirecek yatırım ve hizmetlerimizin yanında bölgemizde işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar da yapmaktayız. Başta engelliler ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmasına, ilçemizde kendi işini kurmak isteyen müteşebbis kardeşlerimizi desteklemeye yönelik çalışmaları önemsiyoruz. AR-GE ve İnovasyon birimimizi de bu maksatla kurduk" dedi.
İş kurmak isteyen girişimcilere, 50 bin TL’si karşılıksız olmak üzere 150 bin TL hibe verilecek. 100 bin TL ise 30 ay sonra 3’er ay taksitler şeklinde geri ödenecek.

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