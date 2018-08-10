HABER

Gürültü yapan teyzesini katletti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde teyzesi Nuriye Yasak'ı (56) bıçakla yaralayıp başına kazmayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Önder Uysal (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önder Uysal'ın ifadesinde, teyzesini gürültü yaptığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Olay, önceki gece Kavaklı beldesinde meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst katında oturan Önder Uysal, alt katta yalnız yaşayan teyzesi Nuriye Yasak ile bahçede tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Önder Uysal, teyzesi Nuriye Yasak'ı bıçakla yaraladı, ardından da eline geçirdiği kazmayla başına vurarak öldürdü. Önder Uysal, jandarmayı arayıp teyzesini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Uysal'ı gözaltına aldı.

Önder Uysal ifadesinde teyzesi Yasak ile aralarında husumet olduğunu, olay günü de evde gürültü yaptığı için kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder Uysal, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Kırklareli Kapalı Cezaevi'ne kondu.

DHA

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
Tahtakale'de döviz hareketliliğiTahtakale'de döviz hareketliliği
Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyorRize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Kavaklı cinayet

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.