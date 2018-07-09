Gürültü yapıyor diye vurulan eşek, tedavi edildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde iddiaya göre, gürültü yaptığı gerekçesiyle Osman U. tarafından tüfekle vurularak yaralanan eşek, tedavi edildi. Eşek, sahibine teslim ediliken, hayvan hakları derneği ise Osman U. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay, 1 Temmuz'da Büyükoba Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Osman U. yayladaki komşusu Cihan Gümüş'in çiftliğindeki eşeğe, gürültü yaptığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden eşek yaralandı. Eşeğinin yaralandığı fark eden Gümüş de jandarmaya haber verdi. Jandarma, Osman U.'nun ifadesine başvurdu. Yaralı eşek, Ilgın Belediyesi aracılığıyla Konya'da Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Eşeğin sahibi Cihan Gümüş, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. Eşkiyalık mı yapalım? Vuran insan çiftlik yaptı. Burası mera ve biz eşeğimizle ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. Biz mağduruz. En yüksek cezayı almasını istiyorum'' dedi.
Veterinerlik fakültesinde yapılan tedavinin ardından eşek, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili de hayvan hakları derneğinin Osman U. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
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