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Gürün’de halkla buluşma toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde Çayboyu Mahallesi’nde halkla buluşma toplantısı yapıldı.Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Gürün’de halkla buluşma toplantısı yapıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Çayboyu Mahallesi’nde halkla buluşma toplantısı yapıldı.
Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerinin dile getirildiği toplantıda sorunların en kısa sürede çözülmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.
Hep birlikte Gürün’ü daha güzel günlere taşımanın gayretinde olduklarını ifade eden Kaymakam Aytemür toplantıya katılan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Gürün’de halkla buluşma toplantısı yapıldı

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