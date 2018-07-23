Gürzap'a çarpan motosiklet sürücüsü adliyeye sevk edildi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletiyle çarpan Suriye uyruklu F.H. (21) adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada kullandığı plakasız motosikletle çarpan Suriye uyruklu F.H, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan F.H'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Dün meydana trafik kazasında Gürzap, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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