Guterres, Arakanlı mültecileri ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 2 Temmuz'da Cox’s Bazar'daki Arakanlı mültecileri ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in 1-2 Temmuz'da Bangladeş'e bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Dujarric, ziyaretle, geçen yıl Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan Arakanlı Müslümanlara kapılarını açarak en fazla mülteciyi kabul eden Bangladeş'in cömertliğine ve uluslararası toplumun neler yapması gerektiğine dikkat çekilmesinin amaçlandığını belirtti. Dujarric, Arakanlı mültecilerin durumuna kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde Bangladeş hükümeti ile görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Guterres'in 2 Temmuz'da Cox’s Bazar'daki mülteci kamplarına giderek Arakanlı Müslümanları ziyaret edeceğini ve Genel Sekreter'e Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin de eşlik edeceğini aktaran Dujarric, Arakanlıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerinin de değerlendirileceğini sözlerine ekledi.